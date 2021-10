Especulações dão conta de sequestro de dados do Instagram, Whatsapp e Facebook

Ainda pouco se sabe o que está acontecendo com as redes de Mark Zuckerberg, as primeiras informações sugerem que uma pane no em alguns DNS`s dos servidores das redes sociais fizeram com que essa queda pudesse acontecer, porém outras pessoas cogitam outras hipóteses.

Vamos informar aqui que tudo se trata de suposição, e nada que falamos neste artigo é concreto.

Alguns internautas estão tweetando que as redes de Zuckerberg foi alvo de sequestro de dados – Ransomware, golpe que recentemente já fez grandes empresas como vítimas.

Como funciona isso?

Um grupo de hacker ou até mesmo uma pessoa, consegue acesso ao banco de dados do servidor, criptografa tudo e uma vez com acesso ao ambiente, o cibercriminoso extrai e encripta os arquivos do servidor. Mediante pagamento, ele remove a criptografia e devolve os arquivos.

Caso tenha acontecido isso, podemos afirmar que seria o maior golpe da história dessa modalidade, mas como falamos no início do artigo, tudo se trata de suposições.

Posicionamento do Facebook

“Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”, destacou a marca.

Nota do Instagram

O Instagram e amigos estão tendo um momento complicado agora e talvez você esteja com problemas para usá-los. Conte com a gente, estamos em cima disso”.

Já o Whatsapp emitiu a mesma nota do Instagram.

Usuários ja relatam que estão sofrendo instabilidade no Telegram, concorrente direto do Whatsapp. Já internautas que usam o TikTok, empresa semelhante ao Instagram, também falam de lentidão no acesso.