Esportivo-RS tem mudança no ataque para reverter vantagem diante da Ferroviária – Futebol Interior

Bento Gonçalves, RS, 01 (AFI) – Em busca de uma vaga nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Série D, o Esportivo-RS tem compromisso complicado. Neste domingo, às 16h, visita a Ferroviária, time de melhor campanha geral, pelo confronto de volta das oitavas de final.

No primeiro jogo, realizado em Bento Gonçalves (RS), a Ferroviária ganhou por 2 a 1 e foi o único visitante a abrir vantagem entre os oito jogos. Com isso, o time paulista joga por um empate, enquanto os gaúchos buscam vitória por um gol de diferença para levar aos pênaltis ou mais para definirem a situação no tempo normal.

QUEM JOGA

O Esportivo já viajou para o estado de São Paulo para o duelo. O técnico Rogério Zimmermann não deve fazer muitas alterações no time e apostará na base que vem atuando. Não há desfalques por lesões ou suspensão.

No ataque, Matheus Batista, artilheiro do time com sete gols, está se recuperando de pancada no olho, mas deve ir para o jogo. Entretanto, Juninho Potiguar deve entrar no lugar de Afonso.

ESPORTIVO: Otávio Passos; Gutierrez, Milanez, Rafael Dumas e Rennan; Chicão, Norton e Cafu; Lailson, Juninho Potiguar e Batista.