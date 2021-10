“Essa camisa é foda” – Futebol Interior

Criciúma, SC, 15 (AFI) – A vitória por 3 a 1 para cima do Criciúma, pela Copa Santa Catarina, não sai da cabeça do goleiro Roberto. Ídolo da Ponte, o arqueiro, de 42 anos, teve atuação destacada e chegou a chorar após o triunfo. Ele enalteceu a equipe carvoeira diante de seu maior rival.

“Figueirense e Criciúma é especial para mim. Quando dá esse jogo, para mim, é a vida. É o jogo que mais gostei de jogar na minha vida. E pode ter sido o meu último. Essa camisa aqui é f***, e contra o Figueira é mais ainda. Isso é especial para mim. Vir aqui e ganhar esse jogo é… sem palavras. Só tenho a agradecer”, falou o goleiro.

Ídolo da Ponte Preta, tendo feito parte do elenco vice-campeão da Copa Sul-Americana, Roberto foi revelado pelo Criciúma e tem mais de 120 jogos com a camisa do clube carvoeiro. Ele passou ainda por XV de Piracicaba, Ituano, Vasco e Próspera.

Roberto desabafou sobre situação do Criciúma

Ele retornou ao Criciúma para ajudar na reformulação da equipe visando o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Tem sido importante principalmente nos bastidores. No entanto, saiu do jogo contra o Figueirense com uma fratura no indicador da mão direita, o que o deixará de fora dos próximos compromissos da equipe.

SITUAÇÃO

A vitória diante do Figueirense levou o Criciúma ao terceiro lugar da Copa Santa Catarina, com seis pontos, atrás do Hercílio Luz, com 12, e do seu próprio rival, com sete.

Neste sábado, o time carvoeiro tem duelo importante pela Série C. O Criciuma desafia o Botafogo, no Heriberto Hulse. A equipe está na liderança do Grupo C, com quatro pontos.