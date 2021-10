‘Estava no nosso planejamento’ – Futebol Interior

Manaus, AM, 11 (AFI) – Após golear o Novorizontino pelo placar de 5 a 0 na primeira rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Manaus teve um duelo direto pela liderança do Grupo D diante da Tombense e mesmo fora de casa, conseguiu arrancar um empate pelo placar de 2 a 2. Depois do jogo, o técnico Evaristo Piza disse que essa igualdade estava no planejamento da equipe e que agora conta com a torcida para o Gavião conseguir embalar outro bom resultado.

“Nosso foco é fazer sete pontos e depois a gente vê o que precisa. Com 10, eu acredito que classifica. Temos que focar na vitória dentro de casa. Mais um jogo difícil. Contra o Ypiranga tem que ser determinado, aplicado. Contamos com nossos torcedores para serem nosso 12º jogador”, disse o comandante, que ainda completou fazendo uma análise do duelo.

“Competimos bem. Saímos na frente e tomamos a virada. Mas a equipe foi valente, soube buscar o empate, não se abateu, mostrou personalidade. Temos que comemorar o ponto. O jogo, tecnicamente, não foi bom. O que valeu foi o espírito de não ter se abatido na hora que tomou o segundo gol”.

Com o resultado, o Manaus divide a primeira colocação com o próprio Tombense, ambos com quatro pontos, mas por ter um saldo de gols melhor, o Gavião fica em vantagem. Agora, a equipe manauara volta à campo no próximo domingo, na Arena contra o Ypiranga-RS, às 16h.