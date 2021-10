“Estou muito feliz” – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 28 (AFI) – Nesta quarta-feira, jogando em casa, no estádio Marizão, o Sousa-PB fez 3 a 0 sobre o ABC-RN pela terceira fase da Pré-Copa do Nordeste, se aproximando de uma vaga definitiva na competição no ano que vem.

BALANÇOU A REDE

Um dos gols da partida foi marcado pelo atacante Rodrigo Poty, de letra. Ele falou sobre a vantagem da equipe para o jogo da volta.

“É outro jogo (em Natal). A gente está ciente que é uma boa vantagem, mas é preciso respeitar o ABC, que é um time grande. Vamos ver o que erramos hoje, e temos que estar ao máximo concentrado no próximo jogo. Não podemos falhar“, disse.

O jogador também falou de seu gol.

“Estou muito feliz pelo gol. Essa equipe foi determinada e estava muito bem posicionada. Fiquei feliz de homenagear minha filha que tem um 1 ano e 8 meses. Estou muito feliz”, completou.

JOGO DA VOLTA

A partida que define quem jogará a Copa do Nordeste no ano que vem acontece no dia 17 de novembro, em uma quarta-feira, às 19h30, no estádio Frasqueirão, em Natal-RN.