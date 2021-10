Estreia de ex-Corinthians e Santos anima comissão técnica da Chapecoense – Futebol Interior

Chapecó, SC, 04 (AFI) – A segunda vitória no Brasileirão não veio no último domingo, mas o empate com o São Paulo, por 1 a 1, na Arena Condá, marcou a estreia do experiente volante Renê Júnior com a camisa da Chapecoense, um mês depois de ter sido contratado.

Renê Júnior entrou aos 20 minutos do segundo tempo, no lugar de Alan Santos, e agradou a comissão técnica. O clima, porém, é de cautela, já que o volante não jogava desde agosto do ano passado, tanto que assinou um contrato por produtividade até dezembro de 2021.

“O Renê dispensa comentários. É um jogador experiente e com história no futebol. Ele vem dar upgrade na reta final da temporada, mas ainda não tem condições para suportar mais de 25 minutos. Temos que ter cuidado, mas a bola não pega fogo no pé dele, tem um passe qualificado e noção de espaço”, disse o auxiliar Dino Camargo.

O auxiliar foi responsável por comandar a Chapecoense contra o São Paulo devido a suspensão do técnico Pintado, que volta a ficar no banco de reservas na quarta-feira, contra o líder Atlético-MG, na Arena Condá, pela 24ª rodada.

Com apenas 11 pontos conquistados, a Chapecoense amarga a lanterna do Brasileirão e precisa de um milagre para não retornar à Série B um ano depois de ter conquistado o acesso. A diferença para o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, é de 13 pontos.