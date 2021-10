Estudantes da Semed Penedo são avaliados pelo Programa Escola 10

Parceria entre Prefeituras e Governo de Alagoas para melhorar qualidade da educação

Estudantes do Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) da Prefeitura de Penedo participam hoje (quinta-feira, 21) e amanhã de avaliação incluída no Programa Escola 10.

O investimento realizado pelo Governo de Alagoas em parceria com os municípios melhora a qualidade do ensino na rede pública, com etapas regulares de avaliação, entre elas a Prova Alagoas/Saveal.

A aplicação do teste em Penedo abrange 725 alunos e alunas do 2º ano do Ensino Fundamental, 805 estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental e mais 543 do 9º ano, última etapa para o acesso ao Ensino Médio.

A gestora da SEMED Penedo, Cíntya Alves, informa que o acompanhamento do desempenho das turmas da rede municipal é permanente, mesmo durante o período de pandemia de Covid-19.

“Nós estabelecemos vários mecanismos para continuar acompanhando o desenvolvimento e o desempenho dos estudantes durante as aulas remotas e a Prova Alagoas/Saveal será mais uma ferramenta para que possamos analisar os impactos da pandemia sobre o processo ensino-aprendizagem nos nossos alunos”, explica a Secretária Municipal de Educação.

Cíntya Alves informa ainda que, em breve, mais turmas das unidades de ensino da SEMED Penedo estarão de volta às aulas, processo de retomada das atividades presenciais feito de forma gradual e iniciado em 13 de setembro.

