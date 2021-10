Estudantes penedenses que desejam ingressar no ensino superior podem se inscrever no Projeto Pé na Universidade

DECOM PMP

O Pé na Universidade é um projeto desenvolvido pela Secretaria de Estado do Esporte, Lazer e Juventude do estado de Alagoas.

O objetivo é preparar jovens e adultos para o vestibular, sobretudo o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH).

As inscrições já estão abertas e as aulas tem início a partir do dia 09 de outubro, sendo realizadas no formato on-line/remoto, no canal da SELAJ- Secretaria Estadual de Esporte Lazer e Juventude, na plataforma de vídeos Youtube.

De acordo com Kelma Farias, Psicóloga da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, essa é uma grande oportunidade para os jovens penedenses que desejam ingressar na universidade.

“As inscrições para 2021 já estão abertas, todos os jovens que vão prestar o ENEM podem se inscrever. É curso intensivo e preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), através das aulas, simulados e materiais exclusivos para esses alunos, eles estarão mais preparados para o exame. As aulas acontecerão aos sábados, nos horários matutino e vespertino e apenas os alunos inscritos poderão participar”, explicou a Kelma Farias.

Pé na Universidade

O projeto atende a estudantes de Alagoas que estão em fase final de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), além de faculdades e universidades, terão uma nova oportunidade de agregar conhecimentos.

O objetivo da ação é proporcionar aos alunos da rede pública de ensino possibilidades reais para ingressar no ensino superior.

O projeto é oferecido desde o ano de 2016 com aulas gratuitas do Pé Na Universidade por todo o Estado, este ano ainda em virtude da pandemia de Covid-19, as aulas acontecerão em formato on-line.