Estudo intercalado: O que é e como funciona?

Você já ouviu falar em estudo intercalado? Se ainda não, então este é um excelente momento para saber mais sobre essa técnica que tem auxiliado milhares de estudantes em todo o mundo.

Afinal, trata-se de uma forma de estudar que estimula a concentração, o foco e, por que não, a memorização.

Para saber mais sobre o assunto acompanhe este texto e fique por dentro de tudo!



O que é estudo intercalado?

O estudo intercalado, como o próprio nome nos dá a entender, é uma prática na qual você estuda uma série de conteúdos em um mesmo dia, de maneira intercalada.

Ou seja, ao invés de focar em uma única matéria, por longos períodos, você aposta em um estudo rotativo, estudando um pouco de humanas, biológicas e exatas em um mesmo dia.

Como funciona e como colocar em prática?

O princípio dessa prática é muito simples. Você deverá listar todas as matérias que têm para estudar e, depois disso, estipular o tempo para cada uma delas. Em seguida, dividirá os seus estudos pela semana, exemplo: 2 horas de estudos por dia.

Se você tiver 4 matérias no semestre, deverá estudar 30 minutos de cada, somando 2 horas, diariamente – ao invés de reservar um dia para cada matéria. Lembre-se, ainda, de investir em uma pausa de cerca de 5 a 10 minutos entre uma matéria ou outra, para melhorar ainda mais o seu desempenho.

Quais os benefícios do estudo intercalado?

Os benefícios podem ser bem significativos, especialmente para aquelas pessoas que costumam sentir sono na hora de estudar. Afinal, a sua mente ficará muito mais ativa, uma vez que não cairá na monotonia de ficar repetindo um mesmo conteúdo por horas a fio. Além disso, a quebra de padrão também faz com que o nosso cérebro fique mais “acordado”.

O estudo intercalado também é responsável por promover uma maior organização dos estudos, justamente porque você deverá, previamente, calcular o tempo que levará para estudar cada matéria ao longo da semana. Assim, é possível criar um fluxo que não sobrecarregue você em nenhum conteúdo e mantenha uma rotina harmoniosa.

As pausas intercaladas também são responsáveis por melhorar a concentração e garantir que a sua mente esteja ainda mais focada nos estudos, durante toda a aprendizagem.

Esse tipo de estudo, ainda, faz com que você tenha a possibilidade de revisar um conteúdo importante ao longo da semana. Assim, ao invés de ver a matéria apenas em um dia, a cada 7 dias, você terá contato com ela diariamente, fortalecendo a memorização e a assimilação do conteúdo.

Afinal, quanto mais praticamos e repetimos algo, mais profunda será a nossa aprendizagem e nossa memorização.

Portanto, comece a testar o estudo intercalado em sua rotina e usufrua de uma aprendizagem ainda mais efetiva. Vá testando e encaixando a técnica no seu dia a dia e veja se ela realmente combina com o seu jeito de estudar.

Bons estudos para você!