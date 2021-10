Eternal Fire anuncia contratação de xfl0ud para completar seu elenco

A Eternal Fire anunciou a assinatura de Yasin “xfl0ud” Koç, completando seu elenco mais uma vez após a partida da ISSAA, que deixou a equipe na segunda-feira depois de não ter conseguido se adaptar à sua nova vida na Turquia.

O mais novo membro se junta à “super equipe” turca em uma transferência do GORILLAZ, onde ele fez um breve trabalho no meio do ano, antes de decidir renunciar sua vaga em uma das muitas perdas ao “flusha” Robin. O esquadrão liderado por Rönnquist-led sofreu desde que ganhou vida, em abril.

xfl0ud já foi visto jogando ao lado de seus compatriotas turcos no segundo jogo de qualificação aberto do IEM Winter Europe, que viu a Eternal Fire vacilar para Wisla Krakow nas oitavas de final, apesar de um desempenho promissor do jogador de 18 anos.

O jogador Ismailcan “XANTARES” Dörtkardeş estará como titular da Eternal na próxima partida da REPUBLEAGUE Season 2, onde enfrentarão a Fiend na primeira rodada da chave de eliminação dupla.

O elenco também participará da fase de qualificação do DreamHack Open de novembro, nos dias 20 e 21 de outubro, entre vários times classificados acima deles, como forZe, Entropiq e fnatic.

A chegada de xfl0oud pode provocar uma mudança muito necessária para o time, que com este novo reforço chega com muito otimismo nas próximas competições.

