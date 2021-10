Evento discute novas tecnologias para quadros de perda auditiva

A Associação Baiana de Otorrinolaringologia (ABAO) abriu as inscrições para os médicos otorrinolaringologistas que desejam atualizar os conhecimentos em próteses auditivas implantáveis. O evento, que restrito à categoria e com vagas limitadas, será realizado nesta segunda-feira (4) no auditório do Coco Bambu, a partir das 19 horas, na Pituba.