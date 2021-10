Evento reúne especialistas em torno de soluções sustentáveis para poluição dos oceanos

Será no próximo dia 19 de outubro, a partir das 18h, que começa a programação de “Os Oceanos 500 anos depois”. A atividade colocará em perspectiva a emergência global e sensibilização coletiva em torno de soluções que garantam às gerações futuras a possibilidade de também desfrutar dos mares. O evento acontece de forma virtual e a transmissão em português é realizada através do Youtube.

Um evento gratuito vai reunir, em uma série de debates, as opiniões e reflexões de especialistas da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e do Projeto Tamar sobre a condição atual dos nossos oceanos.

“Os Oceanos 500 anos depois” é uma realização entre o Instituto Cervantes e a empresa Iberdrola-Neoenergia, com participação do Projeto Tamar e Universidade Federal da Bahia (UFBA). A atividade nasce como uma necessidade de reflexão sobre a evolução dos oceanos, tomando como ponto de partida a descoberta desses mares, para fazer uma comparação da condição atual e da destruição que sofreram, bem como o trabalho da ciência e o valor do conhecimento da história como estratégia para a conservação do planeta.

Trata-se de apostar no empenho de entidades que desenvolvem projetos de melhoria da situação das nossas águas, com práticas sustentáveis, no meio pesqueiro e no consumo, da biologia e da biodiversidade marinha. São aspectos como as ameaças que pairam sobre a biodiversidade, incluindo os efeitos adversos das mudanças climáticas devido ao impacto das ações humanas na ecologia e a importância da gestão inteligente dos resíduos.