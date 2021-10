Ex-Atlético-GO e Vitória é o novo treinador do Criciúma – Futebol Interior

Criciúma, SC, 05 (AFI) – Um dia depois da surpreendente demissão de Paulo Baier, o Criciúma anunciou, no final da tarde desta terça-feira, Cláudio Tencati como seu novo treinador.

O profissional de 47 anos chega acompanhado do auxiliar Aléssio Antunes e vai iniciar os trabalhos no novo clube nesta quarta-feira. O vínculo assinado entre as partes vai até o fim de 2021.

Cláudio Tencati estava sem clube desde julho, quando deixou o Brasil de Pelotas. Ex-Cianorte, Atlético-GO e Vitória, o treinador fez história no comando do Londrina, onde ficou de 2011 a 2017.

A estreia de Tencati no comando do Criciúma será no próximo domingo, contra o Ituano, no Novelli Júnior, em Itu, pela segunda rodada da segunda fase da Série C do Brasileiro.

Com um ponto somado na primeira rodada ao empatar sem gols com o Paysandu, no Heriberto Hülse, o Criciúma tem cinco partidas para buscar o acesso à Série B.