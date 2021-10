Nesta terça-feira (5), o ex-bbb Arthur Picoli divertiu os fãs no Twitter ao falar sobre uma proposta inusitada que recebeu nos últimos dias. Ele contou que uma pessoa lhe ofereceu R$ 2 mil apenas para que ele deixasse fazer uma massagem em seu pé.

“Me ofereceram um pix de 2.000 para fazer uma massagem nos meus pés, no sigilo”, escreveu no Twitter. O ex-bbb, porém, não revelou a identidade do ‘massagista’ e nem se aceitou o pix de R4 2 mil.