Ex-BBB Daniel Rolim rejeita rótulos: ‘Não sou gay e nunca fui’

Mais de dez anos depois de sua participação no “Big Brother Brasil”, Daniel Rolim fala que ainda é reconhecido nas ruas e revela que segue ganhando dinheiro com presença VIP. Segundo ele, “na casa de pessoas ricas, casais ou famílias que me assistiam nas festas e querem se encontrar comigo para conversar e rir muito”. Mas o ex-BBB, hoje com 52 anos, rejeita os rótulos que o perseguem desde sua participação no programa, os sobre sua sexualidade.

“Nunca me defini como gay, portanto, não tenho essa coisa de ‘quando me descobri gay’. Não sou gay e nunca fui. Não preciso andar com ‘placa na testa’ definindo a minha orientação sexual, até porque não tenho. Gosto de gente. E sou o que as pessoas pensam que eu sou. Não perco tempo explicando quem sou. A vida é curta para explicar o que não querem entender. Beijo homens e mulheres”, disse ele ao Gay.Blog.

Criado no interior de Pernambuco, Daniel Rolim conta ainda que aprendeu desde cedo a se defender. No bairro onde morava, acreditava-se que gays andavam armados na época para se proteger contra ataques homofóbicos: “Sempre fui livre, mas claro que, no interior de Pernambuco, uma criança muito educada era vista como fresca. Mas eu sempre fui eu e sempre me impus desde pequeno, devido aos exemplos em casa. Sabia quando criança que gays adultos e amigos meus apanhavam e eram xingados. Alguns se sobressaíram e outros não, e alguns até morreram. Reza a lenda que tinha gays que andavam até armados para se defenderem”.