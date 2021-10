Ex-BBB é inocentado de acusação de estupro em navio

O ex-BBB Antonio Rafaski, da edição 17 do reality show, foi inocentado da acusação de estupro durante um passeio de navio, em março de 2019, pela youtuber Vitoria Castro.

À coluna de Léo Dias, do jornal Metrópoles, a gestora de imagem do ex-BBB, Bia Carmagnani, afirmou que as provas de defesa do modelo foram fundamental para esclarecer o caso.

“Acusações sérias como essa que Rafaski, infelizmente, foi obrigado a passar, além de trazer traumas para ele e seus familiares, mancha a luta de muitas de nós, mulheres, por tratamento digno e mais igualitário entre nós e os homens. O estupro ou a tentativa dele precisam sempre ser denunciadas e apuradas, mas utilizar desse recurso de forma inverídica para prejudicar alguém, enfraquece nossa luta diária”, diz.

Vitoria Castro, conhecida nas redes sociais como Vee Castro, publicou um vídeo relatando o assédio. Segundo a youtuber, ela entrou no quarto de “um ex-BBB” acompanhada de um amigo, com quem dividia o quarto, mas acabou ficando sozinha com o rapaz que, de acordo com ela, cometeu o estupro.

“O menino da cabine, sem ser o meu amigo, estava de bermuda e sem camisa. Ele abaixava a bermuda e estava provocando. Teve uma hora que ele tirou o short e ficou pelado na nossa frente… Por fim, ele pegou a toalha e enrolou no corpo e foi tomar banho (…) O menino que estava na cabine, eu não posso citar nomes então fica meio complicado, saiu e me deixou com o cara”, relatou a moça.

E continuou: “Depois perguntei por que ele havia saído e disse que estava sentindo um clima entre a gente, só que foi um clima só da parte do cara. Ficou só eu e ele na cabine. Eu estava sentada mexendo no celular e ele me deitou e ficou chegando muito perto do meu rosto. E eu virava o rosto, ele perguntava o porquê, e eu dizia que não podia. Mas ele chegava cada vez mais perto do meu rosto e, por fim, ele me beijou. E depois só lembro da cena da gente em pé”.