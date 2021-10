Ex-BBB Hariany assume namoro com ex-ator mirim de ‘Avenida Brasil’

Depois de quase um ano solteira, Hariany Almeida tem um novo amor. O eleito da ex-BBB, de 24 anos, é o ex-ator mirim José Victor Pires, de 22. Os dois já haviam sido flagrados juntos numa praia em Alagoas, e ela resolveu dar um fim às especulações, assumindo o relacionamento.

“Estou namorando. Estou assumindo aqui mesmo porque o povo não sabia de verdade. Foi tudo muito rápido e bem intenso. A gente se conheceu pelo Instagram e marcou de viajar junto. No começo da viagem, decidimos que íamos ficar de boa, sem compromisso. Se um quisesse ficar com outra pessoa, tudo bem. Mas passaram dois dias e ele me pediu em namoro e eu aceitei. Estamos juntos há dois meses e paguei a língua porque não queria namorar ninguém agora, estava em outro momento, querendo me dedicar ao trabalho. Mas essas coisas a gente não planeja muito”, disse Hariany no podcast Poddelas.

José Victor Pires estreou na TV com 10 anos em “Ti ti ti”. Depois, ele ainda pôde ser visto em outras novelas, como em “Avenida Brasil” no papel de Iran, e em “Boogie Oogie”, interpretando Otávio Miranda, seu trabalho de maior destaque. No ano passado, o ator esteve no elenco do seriado “Os detetives do predio azul”.