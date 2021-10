Ex-bbb Hariany rememora sonho quente com Tiago Leifert durante BBB19: ‘Beijava bem’

Em entrevistao ao podcast ‘Poddelas’, a ex-bbb Hariany Almeida relembrou um sonho inusitado que teve durante o BBB19. A influenciadora sonhou que beijava o apresentador do reality da época, Tiago Leifert.

“Teve uma vez que eu dormi e acordei contando de um sonho que tive na maior inocência pras pessoas que estavam na cozinha: ‘gente, eu sonhei que tava pegando o Tiago Leifert, que ele me deu um beijo’”, contou a influenciadora. Segundo ela, as colegas de confinamento logo perguntaram se Leifert beijava bem e a resposta foi positiva: “eu falei que beijava bem sim”, disse Hariany.

Um dia após o sonho, os participantes conversaram com Tiago ao vivo no famoso sofá da sala. “A primeira coisa que o Tiago falou foi ‘boa noite, Hariany’ eu queria enfiar minha cabeça dentro de um buraco e me enterrar de tanta vergonha”, revelou a ex-bbb.

Outra preocupação surgiu depois: o apresentador é casado com a jornalista Daiana Garbin e Hariany pensou que ela poderia não ter gostado da brincadeira. “Eu fiquei pensando que a mulher dele ia me esperar com uma espingarda quando eu saísse do programa, fiquei com medo, avisando que foi só um sonho com respeito. Quando acabou o programa a mulher dele mesmo chegou em mim e falou que achou muito engraçado”, explicou.