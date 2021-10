Ex-bbb Pyong Lee pede desculpas para ex-mulher, Sammy: ‘Abomino quem já fui’

O ex-bbb Pyong Lee voltou para as redes sociais nesta sexta-feira (15) com direito à vídeo de desculpas para a ex-mulher, Sammy. O youtuber estava fora das redes há quatro meses por causa de boatos sobre infidelidade.

Quando se desligou do Instagram, Pyong ainda não havia anunciado a separação de Sammy, com quem tem um filho de 1 ano, Jake. Na época, o ex-bbb havia acabado de participar do reality Ilha dos Famosos, onde teria traído a ex com a participante Antonela Avellaneda.

“Esses últimos tempos têm sido de reflexão para mim. Escrevi uma carta e queria compartilhar com vocês. Quase 100 dias longe das redes. Pela primeira vez na vida tive coragem de me confrontar, me enxergar sem filtro, sem ego, sem opiniões externas. Apenas eu, o mais verdadeiro eu, com tudo que já vivi de bom e ruim. Meus traumas e experiências, que só eu conseguiria conhecer e entender tão bem”, disse no início do vídeo publicado.

Pyong ainda contou um pouco sobre a sua história de vida, marcada pelo abandono da mãe quando ele tinha apenas 9 anos e morte do pai três anos depois. “Nada justifica o homem que já fui, totalmente entregue a uma existência perdida. Me vi como jamais tinha visto (…), doeu, me entristeceu ver quem eu era e onde tudo estava me levando”, desabafou.