Ex confirma término após flagra de produtor com Juliettte em passeio no Rio

A modelo e estudante Priscilla Moura confirmou que seu relacionamento de três anos com o produtor Daniel Trovejani, apontado como affair de Juliette, chegou ao fim após o flagra em que ele aparecia trocando chamegos com a ex-BBB. No dia 11 de julho, o sócio e ex de Anitta foi fotografado ao lado da paraibana durante um passeio de lancha no Rio. O rompimento aconteceu seis dias depois, como a própria Priscilla relatou.