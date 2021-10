Ex de DJ Ivis, Pamella Holanda revela medo após cantor deixar a prisão

Pamella Holanda, ex-mulher de DJ Ivis, usou as redes sociais neste sábado (23) para desabafar sobre a saída do ex-marido da prisão. O cantor teve liberdade concedida pela Justiça do Ceará nesta sexta-feira (22) quatro meses após ser acusado de agressão contra Pamella.

Através dos Stories, a influenciadora afirmou que segue com as “medidas possíveis por segurança, não só física, mas emocional”.

“Obrigada por todas as mensagens de apoio, carinho e principalmente preocupação comigo e com minha filha Mel. Estamos bem na medida do possível. Mas do que na Justiça confiamos em Deus. Que tem nos sustentado, dado forças e nos iluminado em todo e qualquer passo que damos. Eu e Mel somos uma”, iniciou Pamella Holanda.

“Obviamente não me sinto segura nem plenamente satisfeita com os atuais fatos, mas eu preciso honrar com meus compromissos profissionais e continuar com minhas obrigações pessoais, tomando todas as medidas possíveis por segurança, não só física, mas emocional”, escreveu a ex de DJ Ivis, que ainda afirmou ter recebido comentários machistas vindo de uma grande parte por mulheres.