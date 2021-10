Ex-de Gui Araújo revela intimidade: ‘Nunca transamos’

As influenciadoras Vitória Bellato, Yá Burihan e Any Borges participaram do podcast PodDarPrado, de Gabi Prada, e entre outros assuntos as ex-De Férias Com Ex citaram o nome de Gui Araújo, que também participou do reality da MTV e hoje está em ‘A Fazenda’.

Yá, Vitória, Any e Gui participaram da mesma edição do De Férias com o Ex Celebs. Vitória entrou na atração como ex do influenciador digital. Vitória e Any, campeã da primeira edição do Iha Record e que já também teve um relacionamento com ele, comentaram sobre a vida sexual do rapaz.