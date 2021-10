Ex de Hulk manda indireta para jogador e sobrinha: ‘Mentiras e deslealdades são como facas

Ex-mulher de Hulk, Iran Ângelo postou um desabafo no Instagram que muitos seguidores viram como uma indireta para o jogador do Atlético-MG. A postagem, em que ela cita termos como “livramento”, “mentiras” e “deslealdades”, foi feita dois dias depois do chá revelação, que aconteceu na última sexta-feira, da primeira filha que o atleta terá com Camila Ângelo, sobrinha de Iran.

“Mentiras e deslealdades são como facas, elas cortam nossa carne, nos fazem sangrar, secar, morrer um pouco por dentro. Mas para aquele que tem Deus, esse morrer significa renascer. Renasço a cada decepção, a cada mentira desvendada, porque Jesus me fez forte. Obrigada Senhor, por mais um livramento”, escreveu Iran Ângelo, postando uma imagem que dizia “ah, o tempo… só ele tem esse traquejo: desmascarar as aparências, revelar as mentiras e exibir o caráter”.

Hulk e Iran Ângelo foram casados durante 12 anos e tiveram três filhos juntos. No fim de 2019, o jogador pediu a separação e assumiu logo em seguida o romance com Camila Ângelo. No ano passado, no dia do aniversário da sobrinha, no início de agosto, Iran fez um longo desabafo, também no Instagram, dizendo que ela a tinha “sepultado”.

“Há um ano, apesar do sofrimento e confusão que minha vida mergulhou, eu precisava comemorar, dá um tempo na dor, para celebrar o aniversário da minha filha e assim fiz. Sim, ela era minha filha, assim como os meus outros filhos Ian, Tiago e Alice. Acordo e adormeço sem entender por que tudo isso aconteceu comigo. A dor é muito grande, às vezes penso que vai arrancar meu coração, mas Deus vem e me ampara. Ele tem sido o meu sustento.