Ex-‘Fazenda’, Raissa Barbosa fica noiva de ex-ator pornô em Dubai

Com o nome de Victor, Wellington atuava em filmes adultos direcionado ao público homossexual. Era considerado ator do tipo “gay-for-pay” (expressão usada para homens heterossexuais que protagonizam filmes adultos com outros homens). Após o noivado, porém, o jovem declarou que dará fim a carreira.

“Não irei continuar. Sou grato a toda indústria pornô que abriu as portas pra mim, nacional e internacional. Meu respeito e meu carinho pelo público, que sempre me admirou e apoiou, vai ser o mesmo”, disse ele ao site “Pheeno”.

Wellington e Raissa já tiveram um relacionamento no passado. Os dois, porém, colocaram um ponto final no romance antes de ela entrar em um reality show. Eles, no entanto, reataram, antes do noivado.