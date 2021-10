Ex-Guarani aumenta lista de desfalques do Vila Nova – Futebol Interior

Goiânia, GO, 14 (AFI) – O técnico Higo Magalhães vai precisar quebrar a cabeça para escalar o Vila Nova no jogo desta sexta-feira, contra o Brasil de Pelotas, fora de casa, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

São três desfalques por suspensão – o goleiro Georgemy, o lateral-esquerdo Bruno Collaço e o atacante Pedro Júnior – e um por contusão – o volante Deivid. Desses, apenas o centroavante não é titular.

A baixa que mais preocupa o treinador colorado é a de Deivid, que pode desfalcar o Vila Nova em outras rodadas e vinha sendo peça importante no esquema tático.

“Deivid é um jogador crucial dentro da nossa ideia de jogo. Infelizmente, ele está vetado. Teve esse problema de lesão. Ainda esperamos o laudo médico para diagnosticar quanto tempo não poderemos contar com ele”, disse Higo Magalhães.

A provável escalação do Vila Nova é: Fabrício; Moacir, Rafael Donato, Renato e Willian Formiga; Pedro Bambu, Dudu e Arthur Rezende; Kelvin, Clayton e Alesson.

Invicto há cinco partidas, o Vila Nova é o 13ª colocado, com 37 pontos, e quer a vitória diante do lanterna para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento.