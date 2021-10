Ex-Guarani, Coritiba e Sport tem conversas para assumir o Juventude – Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 18 (AFI) – No mercado em busca de um substituto para Marquinhos Santos, que deixou o cargo na manhã desta segunda-feira, o Juventude definiu Umberto Louzer como plano A.

As partes já abriram conversas e o martelo pode ser batido a qualquer momento. A diretoria tem pressa pois quer ter o novo treinador já na partida de sábado, contra o Ceará, no Alfredo Jaconi, pela 28ª rodada.

Umberto Louzer está sem clube desde que deixou o Sport no final de agosto depois de uma derrota para o São Paulo, em plena Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Brasileirão.

O Juventude é o primeiro time da zona de rebaixamento, com 28 pontos em 27 partidas.

JÁ CONHECE O CLUBE

Essa seria a segunda passagem de Umberto Louzer pelo Alfredo Jaconi. A primeira foi entre 2010 e 2011, quando ele ainda era jogador de futebol – atuava como volante.

Ex-jogador de Paulista, Marília, Guarani, Atlético Sorocaba, Ituiutaba e Caxias, Umberto Louzer pendurou as chuteiras em 2014 e quatro anos depois iniciou a carreira de treinador.

O profissional de 41 anos teve sua primeira experiência como treinador no Guarani e foi campeão paulista da Série A2. Louzer ainda passou por Vila Nova, Coritiba e Chapecoense, conquistando a Série B do Brasileiro de 2020.