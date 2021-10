Ex-Guarani é indicado como melhor executivo do Nordeste – Futebol Interior

O executivo de futebol do Sampaio Corrêa, Pedro Soriano, está concorrendo ao prêmio de melhor executivo de futebol do Nordeste em 2021. O profissional chegou ao clube no começo do ano, foi promovido após a saída de Juliano Camargo e hoje está entre os principais nomes do futebol nordestino.

Pedro Soriano começou a carreira de dirigente no Guarani em 2017, de lá para cá colecionou títulos como o Paulista da A2 em 2018 pelo Bugre e o Maranhense de 2020 pela Bolívia Querida.

Para o profissional, a indicação e o fato de estar entre os três melhores executivos do futebol do Nordeste já é um grande feito.

“Fiquei muito feliz com a indicação. Com certeza era uma coisa que não esperava, mas mostra que tem muita gente acompanhando nosso trabalho e aconteceu em um momento muito bacana. Mostra que temos que continuar trabalhando porque sempre tem alguém vendo, então é um passo importante para mim e para o Sampaio também”, disse.

E a surpresa não fica por conta apenas da indicação. Pedro está há menos de um ano no cargo e compete com Thiago Paes, executivo do CRB que está há 3 anos no clube e Lucas Drubscky, executivo do Bahia que teve um bom início de Série A, por conta disso, o feito é ainda maior.

“Passei recentemente a marca de 50 partidas representando o Sampaio Corrêa, venho me dedicando a cada dia, abrindo mão de muitas coisas que pra mim são importantes, vim pra cá e fui Campeão Maranhense, Quartas de Final da Copa do Nordeste e na Série B tivemos 7 rodadas no G4, o trabalho é árduo mas a recompensa com a indicação ao prêmio sem ter completado um ano ainda no Nordeste é sinal de que o trabalho vem sendo bem feito.” – ressaltou o diretor.

Pedro ainda destacou quais os principais pontos que o levaram a ser indicado. Para o executivo, as dificuldades do futebol maranhense, principalmente o lado financeiro, pode ter pesado no momento da escolha.

“O título estadual, uma campanha sólida na Copa do Nordeste e uma boa arrancada de Série B onde nunca desistimos do tão sonhado acesso tendo provavelmente a folha salarial mais baixa da competição são componentes que todos sabem ser grandes para competições desse nível, nossos atletas sabem disso tudo, mas vem pra cá selecionados a dedo e se dedicam ao máximo também para que possamos almejar sempre coisas boas nas competições.”

A Confut é um evento que tem seu início na próxima quinta-feira (28) e vai até o dia 30 deste mês, sendo realizado na cidade de Maceió, Alagoas.