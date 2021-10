Ex-Guarani quer vitória para CSA seguir na briga do G4; Ex-Ponte pode ser titular – Futebol Interior

Maceió, AL, 08 (AFI) – Invicto há cinco rodadas, quatro vitórias e um empate, o CSA receberá o ameaçado Brusque neste sábado, às 21 horas, no Rei Pelé, em Maceió, pela 29ª rodada, para seguir na briga pelo G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. E se depender do lateral-direito Cristovam, o Azulão vai fazer o dever de casa.

“O momento é de calma, de cautela… Estamos vivendo um outro momento na temporada, brigando por esse acesso até o final. É jogo que devemos ter concentração. Cada jogo é uma decisão, temos que favorecer o nosso mando de campo e vencer os jogos dentro de casa”, disse o ex-jogador do Guarani.

MUDANÇAS!

Em relação ao time, o técnico Mozart Santos ainda não sabe quem colocar na vaga do suspenso meio-campista Gabriel um dos destaques do time. O veterano Renato Cajá, ex-Ponte Preta, é o favorito, mas Didira corre por fora.

A boa notícia fica pela volta do atacante Dellatorre, que cumpriu suspensão no empate sem gols diante do CRB. Recém-contratados, os atacantes Clayton e Rodrigo Rodrigues já treinam, mas ainda não serão relacionados.

Com a série invicta, o CSA pulou para o sétimo lugar com 42 pontos, a seis do G4.

CSA – Thiago Rodrigues; Cristovam, Matheus Felipe, Lucão e Ernandes; Geovane, Yuri e Renato Cajá (Didira); Marco Túlio, Iury Castilho e Dellatorre.