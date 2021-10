Ex-jogador fala de batalha judicial com Belo e de dívida do cantor: ‘O cara não me pagou’

“A história do artista é surreal. É aquela que você olha e fala: ‘Não é normal’. Não pode ser normal um cara te dever e dormir tranquilo. Peguei um café hoje, puxei a carteira, estava sem dinheiro. Perguntei quanto era. A tia disse que era R$6,50. Falei: ‘Tudo isso um café com leite?’. Eu saí, fui no caixa eletrônico e fiquei preocupado para pagar logo”, começa ele, em entrevista ao Podcast “Flow Sport Club”.

“Eu ainda não vi nada (do dinheiro). E a gente está falando de umas ‘picanhas com umas gordurinhas da hora’. O cara vive a vida normal, está por aí e está lindo para ele. Acho que tem gente que tem esse perfil, de achar que o certo é o errado. E a gente vive em um mundo em que você faz isso e está tudo bem. Mas não é. Não está tudo bem. Está tudo errado”, continua ele, durante o papo.

“Então, o cara me deve, não me pagou ainda. A gente tentou fazer um acordo agora. Da parte dele, divulgaram que tinha feito o acordo e que estava pagando, que está tudo certo, ia parar com as penhoras do show. Parar por** nenhuma! Cantou, o bagulho vai cantar lá na porta também, vai chegar oficial de justiça. O ‘bagulho está louco’ “, acrescentou em entrevisga o Poscast.