Ex-meia do Corinthians e São Paulo é eleito presidente de time do Nordeste – Futebol Interior

Natal, RN, 30 (AFI) – O América de Natal está sob nova direção. Considerado o maior ídolo da história do time, Souza foi eleito presidente do clube na noite da última sexta-feira.

José Ivanaldo de Souza tem 46 anos e foi o único a registrar candidatura, atendendo um pedido dos torcedores.

Neste ano, o América foi eliminado da Série D pelo Campinense nas quartas de final e na fase pré Copa do Nordeste para o Moto Club. Em 2022, o Alvirrubro disputará pelo sexto ano consecutivo a Série D

CARREIRA

Souza foi revelado pelo América-RN em 1992 e, após brilhar por no Rio Branco de Americana foi contratado pelo Corinthians em 1994. No Timão, foi campeão paulista e da Copa do Brasil em 1995, em um time que tinha Marcelinho Carioca, Marques, Viola e Zé Elias. Em 97, conquistou outro paulista pelo Timão vencendo o São Paulo na final.

Em 1998, foi negociado com o São Paulo em uma troca que envolveu o lateral-esquerdo André Luís, que veio para o Corinthians. Depois do São Paulo, passou por Flamengo, antes de retornar ao América-RN em 2006, conquistando o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Se transferiu para o Atlético-MG em 2008, mas logo voltou para o América-RN, onde jogou mais duas temporadas e encerrou a carreira aos 35 anos.