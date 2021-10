Ex-noiva de Lucas Penteado rememora exposição e afirma: ‘Ele precisa de tratamento’

Há cerca de um mês, Julia Franhani, ex-noiva de Lucas Penteado, foi exposta na internet pelo artista. Em live feita através de seu Instagram, Lucas acusou Julia de traição com um funcionário do prédio onde moravam. Nesta terça-feira (26), a jovem relembrou o ocorrido em um longo texto no Instagram e afirmou que o ex-bbb precisa de ajuda profissional.

“Toda vez que vocês verem esse vídeo por aí, mesmo que seja por acaso, tentem se colocar no meu lugar. Vocês não têm noção do quanto isso é torturante para mim. Eu durmo e acordo escutando ele gritar o meu nome desse jeito todos os dias. São cenas que não saem da minha cabeça de jeito nenhum desde o dia do acontecido”, iniciou.

Júlia ainda disse que desde que foi acusada de traição pelo ex-bbb, vem recebendo mensagens de ódio nas redes sociais. O ocorrido abalou tanto a sua saúde mental que, dias após a live, ela teria tentado tirar a própria vida.

A jovem ainda afirma que Lucas prejudicou a sua vida e pede para que os familiares entendam que ele precisa de ajuda profissional. “Espero de coração que um dia vocês consigam enxergar que ele precisa de tratamentos, precisa se cuidar e parar de fazer mulheres passar por esses tipos de coisas. Não fui a primeira e se ele continuar desse jeito eu não vou ser a última”, finalizou.