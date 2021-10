Ex-padrasto de Neymar revela que exposição foi motivo para fim de namoro com Nadine

Tiago Ramos, ex-padrasto de Neymar, revelou que a exposição excessiva de seu namoro com Nadine Gonçalves foi um dos motivos para que o romance não desse certo. O influencer deu uma entrevista para Laura Keller durante uma live e falou sobre o assunto.

“Olha, eu acredito que sim. Porque foi um momento de felicidade nosso e a gente deixou passar da gente, a gente quis explodir pro mundo esse momento e foi um erro nosso, mas eu não voltaria atrás também, porque foi uma coisa feita de coração e foi muito difícil, mas deu tudo certo no final”, disse ele.

“Querendo ou não, foi um relacionamento, um sentimento, a gente sempre vai sentir quando a gente gosta de alguém. Mas tá tudo certo agora, atrapalhou bastante, mas deu tudo certo no final.”

Apesar da exposição ter gerado oportunidades de trabalhos, Tiago disse que não conseguiu aproveitar as ofertas. Ele fala que não estava bem e se precisava se cuidar ao lado da então namorada.

O namoro de Tiago e Nadine foi breve e marcado por muitas polêmicas. Ele estava com depressão e se envolveu em uma briga durante uma viagem no México, onde foi esfaqueado. As informações são da revista Quem.