Ex-Palmeiras e Vasco, Alberto Valentim acerta com time do Brasileirão – Futebol Interior

Curitiba, PR, 01 (AFI) – O Athletico-PR surpreendeu a todos no início da noite desta sexta-feira ao anunciar Alberto Valentim como seu novo treinador.

O profissional de 46 anos é aguardado ainda nesta sexta no CT do Caju para assinar contrato e será apresentado ao elenco antes do treinamento marcado para manhã deste sábado.

No domingo, contra o Flamengo, no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão, o Athletico-PR ainda será comandado interinamente pelo diretor-técnico Paulo Autuori. Valentim vai estar acompanhando o jogo do estádio.

O Athletico-PR estava sem treinador desde o início de setembro, quando o português António Oliveira deixou o cargo. Desde então, o time vinha sendo comandado interinamente por Paulo Autuori.

Após a classificação para a final da Copa Sul-Americana, sobre o Peñarol-URU, na última quinta-feira, Paulo Autuori deu a entender que o Athletico-PR estava próximo de confirmar o novo treinador.

MAIS SOBRE ELE

Revelado no Guarani, Alberto Valentim atuava como lateral-direito e foi justamente no Athletico-PR onde viveu seus melhores momentos como jogador. Ele também passou por Inter de Limeira, São Paulo, Cruzeiro, Udinese-ITA e Siena-ITA.

Depois que pendurou as chuteiras, Alberto Valentim chegou a trabalhar no Furacão como auxiliar-técnico. Como treinador, passou por Palmeiras, Red Bull Brasil, Botafogo, Pyramids (Egito), Vasco, Avaí e Botafogo.

O último trabalho de Alberto Valentim foi no Cuiabá, no início deste ano. No entanto, por conta de um desentendimento com a diretoria, acabou sendo demitido em maio, após a primeira rodada do Brasileirão.