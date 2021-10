Ex-Restart rememora namoro secreto com Giovanna Lancellotti

Sucesso nos anos 2000, a banda Restart convivia com a paixão das fãs. A intensidade da idolatria era tata que vez o vocalista, Pe Lanza, esconder o relacionamento com Giovanna Lancelloti para não causar confusão com as admiradoras.

“A gente não podia (namorar). Teve um trato entre a gente que eu acabei quebrando. Não foi tanto por culpa minha. A minha namorada hoje em dia, Anne, ela é carioca (ele é paulista). A gente tinha todo um cuidado (ela foi a primeira namorada do cantor). Depois, namorei uma menina que é atriz, a Giovanna Lancellotti. Aí foi um problema porque, além do meu trampo como músico, ela também tinha um trampo forte, porque estava trampando na Globo e tal. A gente não conseguia meio que deixar o bagulho mais para o backstage. A gente ia à sorveteria ou fazer algum bagulho, e aparecia um paparazzo e tirava foto. Então, foi meio complicado isso”, contou em entrevista a Lucas Selfie, no YouTube.

“Mas a gente tinha um trato. Era muito f*** o lance das fãs. Elas queriam namorar com a gente, casar. A partir do momento que um aparecia namorando, meio que quebrava o encanto. Então, a gente falava: “A gente não pode fazer isso, a gente tem que manter. Não sustentar esse sentimento na maldade, mas a gente tem que manter esse encanto”. Os problemas começaram aí mais ou menos nesse sentido, quando a gente se relacionava com pessoas que também estavam expostas, que também estavam na mídia. A gente tentou esconder durante um bom tempo. Acho que a gente conseguiu esconder durante uns dois anos. Eu mesmo, quando namorei com a Giovanna, nós escondemos durante um tempo. Mas você acaba se privando de viver, então, não tem muito o que fazer, não tem para onde correr. Em algum momento vão saber”, completou.