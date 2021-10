Ex-São Paulo, Corinthians e Ponte, Roger acerta com clube mineiro para 2022 – Futebol Interior

São João Del Rei, MG, 14 (AFI) – O Athletic Club apresentou oficialmente, na Sala de Imprensa Magno dos Santos, o ex-atacante Roger para ser seu novo técnico visando a disputa do Campeonato Mineiro de 202.

“Estou muito motivado para mais essa oportunidade na carreira como treinador. Após conquistar 66% de aproveitamento no comando técnico da Internacional de Limeira espero, novamente, conseguir desempenhar um grande trabalho e auxiliar o Athletic nos objetivos do clube”, disse Roger.

O ex-jogador de São Paulo, Corinthians e Ponte Preta foi contratado para ser diretor de futebol na Inter de Limeira, mas na reta final da Série D do Brasileirão, aceitou o desafio de ser técnico. Foram seis jogos e quatro vitórias, tendo 66% de aproveitamento. O Athletic será o segundo clube na nova profissão do ex-atacante.

NOVO DESAFIO!

“Só tenho que agradecer aos dirigentes que confiaram em mim e me apresentaram um projeto muito profissional. (…) Não posso esquecer da torcida do Athletic Club que já está enviando mensagens positivas aqui no meu perfil. Vocês podem ter certeza que montaremos um time forte e honraremos essa camisa alvinegra”, completou Roger.

De acordo com o clube mineiro, “todo o trabalho de planejamento junto à Diretoria já começou há algum tempo visando novas conquistas para o Esquadrão de Aço”.