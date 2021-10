Exame de mamografia é realizado diariamente no Centro de Diagnóstico de Penedo

Mulheres com idades entre 50 e 69 anos precisam apresentar apenas documento oficial com foto e cartão SUS para ter acesso ao procedimento

A oferta de mamografias faz parte da rotina diária de procedimentos disponíveis no Centro de Diagnóstico de Penedo, setor administrado pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

Somente nos últimos três meses, mais de mil exames (1.077) foram realizados no setor dotado de equipamentos modernos (raio-x, ultrassom, ecodopler e tomógrafo de última geração).

Referência para Penedo e região, o Centro de Diagnóstico Almir Nogueira Lopes tem capacidade, somente com mamografia para usuárias penedenses do Sistema Único de Saúde (SUS), de ofertas 60 exames por dia, 30 pela manhã e 30 à tarde.

Para mulheres com idade entre 50 e 69 anos, o acesso ao procedimento é facilitado, bastando apresentar documento oficial com foto e cartão do SUS.

Abaixo dessa faixa etária, é preciso que a paciente apresente o encaminhamento médico. O resultado da mamografia é entregue no próprio Centro de Diagnóstico em até cinco dias após a realização com exame, prazo reduzido para 24 horas quando se trata de urgência.

O Centro de Diagnóstico de Penedo atende ao público das 7h às 17h, sem intervalo, e está situado na Rua Matheus Ferreira, s/n, via pública onde funcionava a antiga Unidade de Emergência de Penedo.

Outubro Rosa

A programação da Secretaria de Saúde de Penedo sobre o Outubro Rosa, mês que prioriza ações de prevenção e combate ao câncer de mama, será anunciada pelo Secretário Guilherme Lopes ainda esta semana.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP