Exclusivo! Matheus Costa é o novo treinador de time recém promovido para a elite do Campeonato Catarinense – Futebol Interior

Balneário Camboriú, SC, 27 (AFI) – O Barra FC, com apenas oito anos de história, disputará pela primeira vez a divisão de elite do futebol catarinense. O time foi campeão invicto da Segunda Divisão do Campeonato Catarinense. Apesar do bom trabalho, o técnico Moisés Egert não renovou o contrato com a equipe por divergências internas. No entanto, a equipe de Balneário Camboriú foi rápida e acertou com o treinador Matheus Costa.

Durante a primeira fase, o time terminou em segundo lugar na classificação geral com 12 vitórias e seis empates. Somando 42 pontos. Na final empatou o primeiro jogo contra o Camboriú em 0 a 0, e venceu o segundo por 2 a 1.

MAIS DO TREINADOR

Muito jovem, o treinador tem apenas 34 anos. Natural de Curitiba, o treinador começou sua carreira no Paraná. Foi treinador adjunto, interino até chegar na equipe principal. Também trabalhou no Joinville, Confiança, onde foi Campeão Sergipano em 2020, Paysandu e, seu último trabalho foi no Operário, neste ano. Ele assumiu em outubro de 2020 e demitido em setembro de 2021.