Existe beijo grego técnico? Confira cena polêmica de Verdades Secretas 2

Todo mundo já sabe da existência do ‘beijo técnico’, mas o ‘beijo grego técnico’ é uma grande novidade. A brincadeira surgiu após a divulgação de um teaser quente de Verdades Secretas 2, que estreia nesta quarta (20) no Globoplay.

Em uma das cenas do vídeo, o personagem de Bruno Montaleone, ex-namorado de Sasha Meneghel, aparece recebendo o polêmico beijo grego. No beijo técnico comum, utilizado em filmes e novelas, os atores encostam os lábios, mas não utilizam a língua. Esse fato fez com que a dúvida surgisse na internet: existe anilíngua técnica?

“O beijo grego foi técnico em Verdades Secretas 2? Será que faz como? Sem língua? Apenas beijinhos?”, questionou o internauta Caio Del Rossi no Twitter. Já Jonathan F. fez uma pontuação importante: “Novela com beijo técnico a gente já viu, mas novela com beijo grego técnico, Verdades Secretas 2 será a primeira”. Confira o teaser:

Na trama, Bruno Montaleone viverá Mateus, um jovem do interior paulista que se muda para capital para trabalhar como modelo. Ele fará parte do book rosa e se envolverá com toda a família de Giotto, interpretado por Johnny Massaro.