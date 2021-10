Exposição mostra camisas histórias do futebol baiano; confira

Celebrando a paixão do baiano pelo futebol, o Shopping da Bahia faz um gol de placa e promove uma exposição gratuita com 25 camisas usadas nas competições históricas do esporte no estado. No espaço, os visitantes irão encontrar camisas novas e também peças de conquistas históricas do Esporte Clube Bahia e do Esporte Clube Vitória, do Jacobina Esporte Clube, Fluminense de Feira Futebol Clube, Colo Colo de Futebol de Regatas, Esporte Clube Primeiro Passo Vitória da Conquista e da Federação Baiana de Futebol.

A exposição chega no shopping no dia 16 e vai ficar até o dia 31 de outubro, e conta com o apoio do Acervo Tricolor e do Vitoria Colecionismo.

Será uma oportunidade de os apaixonados pelo Esquadrão de Aço e pelo Leão da Barra de interagirem com o ‘manto sagrado’ dos jogadores. Com o tema “Futebol Baiano, uma história de conquistas”, o evento busca reunir desde os colecionadores mais fanáticos até os apreciadores dessas relíquias.

Para unir torcidas, estreitar contatos e estimular amizades, a ação vai contar ainda com espaços para trocas de camisas e vendas de itens do mundo futebolístico. Além disso, no dia 31 de outubro, vai ser realizado um encontro de colecionadores, na Alameda Luis Gama, no 3º piso do shopping, das 12h às 22h.

Exposição: Futebol Baiano, uma história de conquistas

Quando: de 16 a 31 de outubro

Horário: das 12h às 22h