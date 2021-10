Fã de Friends? Confira principais tendências dos anos 90 que marcaram série

Lançada há cerca de 27 anos, Friends marcou uma geração – e não só através do seu enredo. Muito além das situações pra lá de inusitadas que aconteceram ao longo da série, os figurinos icônicos dos personagens viraram uma marca registrada nos anos 90 e seguem presentes até hoje. Com isso, fica claro que o show foi responsável por instauras inúmeras tendências no mundo da moda e beleza.

Dentre as trends de beleza adotadas no seriado, há cortes de cabelos, cores de batom específicas e adereços que deixam o look ainda mais estiloso. O melhor de tudo é que, apesar de se passar nos 90 anos, cada uma dessas tendências são atemporais e com certeza vão te inspirar.

Confira as principais tendências dos anos 90 que marcaram Friends:

Foto: Reprodução

Se tem um corte de cabelo que estourou graças a Friends, esse corte é o “The Rachel”: corte em camadas usado pela personagem de Jennifer Aniston. Com camadas super desfiadas, franjão e comprimento na altura dos ombros, as madeixas de Rachel Green se tornaram atemporais. Um fato curioso sobre esse corte, é que Aniston o odiava – ironicamente, esse visual bombou mais do que qualquer outro na série.

Foto: Reprodução

A franja volumosa usada por Phoebe encantou muito durante a década de 1990, assim como encanta até hoje. Apesar de ser um look polêmico para alguns, são inúmeras as técnicas que podem trazer resultados parecidos com a personagem de Lisa Kudrow, basta procurar um bom profissional.

Foto: Reprodução