Fabiana Karla posta foto do filho e seguidores se derretem

Fabiana Karla usou o Instagram para parabenizar o filho, Samuel Simões, que completa 22 anos neste sábado. A atriz postou alguns fotos do aniversariante e a beleza do jovem chamou atenção de seus seguidores, anônimos e famosos. “Que lindo, amiga! Já um homem!”, comentou Heloísa Périssé. “Õ, cabra bonito”, disse Tom Cavalcante. “Lindo!”, postou também a atriz Gisele Itiê. “Quer ser minha sogra?”, escreveu uma seguidora mais atrevida.

Muitos também destacaram a semelhança de Samuel, um dos três filhos da atriz, com o cantor Wesley Safadão. “Só eu pensei que é igual ao Safadão novinho?”, disse uma fã. Maíra Azevedo, mais conhecida como Tia Má, brincou também da semelhança: “Que lindo o filho de Safadão!”.

Ao postar as fotos, Fabiana Karla escreveu um texto em homenagem ao filho, fruto de seu casamento com o produtor Samuel Petroti: “Parabéns, meu filho amado. Que você faça as melhores escolhas porque elas determinarão o seu futuro. Faça tudo o que puder para ter paz e muitos amigos na vida. Que Deus te dê muita saúde e que proteja sempre seus passos te conduzindo pra perto de pessoas que te mereçam. Cabeça menos dura, coração quentinho e sucesso nas escolhas! Te amo infinito! Para sempre!”.