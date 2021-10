Fábio aponta o lado positivo do Cruzeiro e Luxa fica ‘p’ da vida com amarelo – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 13 (AFI) – O Cruzeiro foi melhor, batalhou, pressionou e criou muitas chances, porém, não conseguiu sair do zero a zero com o Botafogo, nesta terça-feira à noite, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Para o goleiro Fábio, o empate deve ser valorizado, principalmente pelo esforço de todos.

“É preciso parabenizar a todos pelo sacrifício.O Grupo de jogadores, a torcida que nos incentivou o tempo todo, mas infelizmente, a bola não entrou. A gente lutou até o final. Cada qual tem o seu tempo…” – explicou o goleiro que dedicou também seus agradecimentos para os funcionários do clube, que estão com salários atrasados.

“Os funcionários também estão dando o máximo, porque é preciso amar o clube para superar todas as dificuldades. Sempre vamos entrar em campo não deixando de honrar esta camisa do Cruzeiro” – enfatizou. “É preciso ter fé em Deus” – finalizou.

Mas nesta altura, nem mesmo com muita fé dá para ter esperanças de que o time ainda pode brigar pelo acesso dentro da Série B.

CHANCE SÓ MATEMÁTICA…

O Cruzeiro soma 39 pontos, em 11.º lugar, ficando bem atrás dos times que estão no G4 – zona de acesso. O Goiás, quarto colocado, tem 48 pontos, portanto, está 11 pontos na frente do time mineiro. E agora só faltam mais oito rodadas, ou seja, 24 pontos em disputa.

Sem contar que os jogos têm sido cada vez mais acirrados. Na próxima rodada, por exemplo, o Cruzeiro vai enfrentar fora de casa o Avaí, com 50 pontos, em terceiro lugar. Adriano e Giovanni, com três amarelos, estão suspensos, o mesmo valendo para o técnico Vanderlei Luxemburgo.

Irritado, ao fim do jogo, ele desabafou:

“Me deram o cartão amarelo para eu não ir lá (Florianópolis). É bom pra quem? É bom para eles”… – concluiu.