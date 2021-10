Fábio Assunção se confunde e anuncia morte de Otávio Augusto na Globo

Fábio Assunção comentou uma gafe durante a participação no programa “Encontro” desta quarta-feira (27).

Enquanto prestava homenagem para o autor Gilberto Braga, que faleceu na noite de ontem (26), o ator acabou se confundido e citando o nome de Otávio Augusto, que está vivo, como uma das perdas do cenário artístico 2021.

“Ele falou sobre as perdas que a gente teve esse ano. Ele acabou falando que o Otávio Augusto faleceu. Mas o Otávio Augusto não faleceu. Quem faleceu foi o Luís Gustavo, tá? Só para a gente deixar aqui [registrado], e as pessoas não levarem um susto”, disse ela. “Ele pensou uma coisa e falou outra. Acho que ainda está emocionado com tudo”, acrescentou Patrícia Poeta.