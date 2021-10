Fábio Porchat diz que entraria em ‘Round 6’ por prêmio de R$ 208 milhões

‘Round 6’ conta a história de um grupo de pessoas recebe a proposta de passar por uma série de jogos com a possibilidade de ganhar dinheiro no final. Todos do grupo estão sem grana, repletos de dívidas e sem perspectivas de melhora em suas vidas financeiras. Sem muitas informações sobre o jogo, eles aceitam o desafio. Mas as competições guardam algo peculiar: quem perde, morre.