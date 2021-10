Fábio Porchat em Portugal: humorista gravará série documental no país

O apresentador e humorista Fábio Porchat está com um novo projeto internacional. De acordo com a colunista patrícia Kogut, ele gravará uma série documental para o canal português RTP.

O projeto já tem até nome definido: ‘Viagem à Portugal’, título de um dos livros de José Saramago, um dos autores preferidos de Porchat. Na série, o apresentador viajará pelo país visitando pontos turísticos importantes e cidades mencionadas na obra de Saramago.

Além do novo projeto em Portugal, o humorista continuará com o programa ‘Que História É Essa Porchat’, sucesso do canal GNT. A nova temporada faz primeira apresentação em 2022.