Facilite sua vida: aprenda a fazer pudim na air fryer

Muita gente tem a ideia errada de que fazer pudim é difícil. No entanto, esse clássico da sobremesa é super simples e fica ainda mais fácil quando é feito na air fryer. Sim, é possível fazê-lo na fritadeira elétrica, sem se preocupar com o banho-maria. Confira o passo a passo:

1 lata de de leite (mesma medida do leite condensado)

Bata no liquidificador uma lata (ou caixa) de leite condensado, a mesma medida de leite e três gemas. Espalhe a calda no fundo de uma forma de pudim que caiba na sua fritadeira. Depois, despeje o líquido na forma. Cubra a forma com papel alumínio, o lado brilhante para baixo. Deixe assar por 30 minutos a 180ºC. Se precisar, deixe por mais cinco.