Faculdade de Salvador promove 1ª edição da Ação Solidária na Cidade Baixa

A faculdade Estácio promove, nesta quinta-feira (21), a 1ª edição do projeto ‘Ação Solidária’. O Campus Fratelli Vita da Estácio, na Cidade Baixa, será sede do evento que promete levar, durante cinco horas, serviços gratuitos de saúde, orientações jurídicas, de carreira e empreendedorismo. As atividades serão prestadas por alunos da instituição, das 8h às 13h, com supervisão dos coordenadores e docentes da unidade.

Uma brinquedoteca também estará à disposição das crianças que forem com os pais ou responsáveis aproveitar os benefícios da ação solidária. Às 9h haverá, no auditório da instituição (1º andar), uma palestra também gratuita sobre ‘Neuromarketing: estratégias para micro e pequenas empresas’, ministrada por Marcelo Henrique, doutor em Ciências Sociais, mestre em Administração e líder do laboratório de Neuromarketing da cidade de Seridó / RN.

Como parte da iniciativa, o ingresso será a doação de um item de limpeza. Os donativos serão entregues à Casa de Repouso Bom Jesus, no bairro de Tubarão, situado no Subúrbio Ferroviário de Salvador. A arrecadação funcionará também no sistema drive thru, no estacionamento do Campus Fratelli Vita da Estácio. Não haverá impedimentos para quem não puder levar o donativo.