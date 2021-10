Faking Love: assista ao clipe do novo single de Anitta

Após lançar o single ‘Faking Love’ na noite desta quinta-feira (14), Anitta divulga agora o clipe da música. Toda em inglês, a faixa tem a participação da rapper americana Saweetie – conhecida pelo mega hit “Best Friend” com Doja Cat e por trabalhos com Little Mix, em “Confetti”, e com Black Eyed Peas, em “Hit It”.