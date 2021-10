‘Falar pouco e trabalhar muito’ – Futebol Interior

São Luís, MA, 22 (AFI) – Após a partida disputada em Curitiba, a delegação do Sampaio Corrêa só retornou para São Luís na tarde dessa quarta-feira. O grupo teve a quinta de folga, devido ao próximo compromisso pela Série B acontecer apenas na outra semana, dia 28, no Castelão.

Para enfrentar o Guarani, o técnico Felipe Surian terá o retorno do lateral esquerdo Alyson e do atacante Ciel, que cumpriram suspensão na rodada passada, e estão à disposição do treinador.

TRABALHO, TRABALHO E TRABALHO

Artilheiro da Bolívia na Série B com oito gols marcados, Ciel demonstra economia nas palavras, e espera muita atitude da equipe na próxima partida.

“A hora é de falar pouco e trabalhar muito. Temos mais um jogo difícil pela frente, e me coloco à disposição do treinador para ajudar o Sampaio a brigar pela vitória contra o Guarani”, declarou.

PREPARAÇÃO

A preparação da equipe Tricolor para o próximo compromisso pelo Brasileiro da Série B terá início na tarde desta sexta-feira, em movimentação no CT José Carlos Macieira.