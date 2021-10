Falta de luz interrompe Brasil-RS 1 x 2 Vila Nova e jogo continua sábado – Futebol Interior

Debaixo de chuva, com frio e sob o som da tradicional charanga Garra Xavante, Brasil-RS e Vila Nova-GO jogaram apenas por meio tempo, nesta sexta-feira à noite, no estádio Bento Freitas, na cidade de Pelotas (RS). O jogo válido pela 30.ª rodada foi interrompido no intervalo, por falta de energia elétrica, com vantagem do time goiano por 2 a 1. Ele será reiniciado neste sábado, às 15 horas, no mesmo local.

O árbitro paulista Thiago Luis Scarascati cumpriu o tempo regulamentar de 30 minutos e, depois, mais 30 minutos de espera. Sem uma informação sobre o possível retorno da iluminação, o árbitro optou pela suspensão do jogo.

O representante da partida, Marco Antônio Maciel, entrou em contato com a Federação Gaúcha e esta com a direção da CBF para confirmar o cumprimento do regulamento. Este prevê o complemento do jogo no dia seguinte e durante o dia, para evitar uma eventual falta de luz.

CENÁRIO SOMBRIO

Apesar do cenário sombrio, o gramado apresentava boas condições e os dois times demonstravam muita disposição desde os minutos iniciais. O visitante saiu na frente aos cinco minutos. Após escanteio, o atacante Rafael Silva subiu mais do que todos e cabeceou para as redes.

Mas o inesperado revés não tirou o ânimo da charanga, muito menos do time gaúcho que empatou aos 15 minutos. Após cruzamento do lado esquerdo, o goleiro Fabrício não encaixou a bola e deu rebote, praticamente, na cabeça de Erison que empurrou para as redes e deixou tudo igual.

GOL CONTRA

Nem mesmo o maior volume do Brasil e o som intermitente da charanga impediram o segundo gol do Vila Nova, aos 37 minutos. Num lance atípico, infeliz de Oliveira que tentou tirar de cabeça e mandou contra suas próprias redes.

Aos 47 minutos, já nos acréscimos, o mau tempo atrapalhou, provando uma pane no sistema de iluminação. Tudo apagou no estádio, inclusive, nos bairros próximos. O árbitro paulista Thiago Luis Scarascati ainda segurou os dois times em campo, pensando em autorizar uma cobrança de falta para o time gaúcho.

JOGO SUSPENSO

Demorou para ele entender que o melhor era encerrar o primeiro tempo e deixar os jogadores irem para o vestiário. Na arquibancada, o torcedor xavante acendia o celular e ainda gritava pelo time. Sem a volta da luz, tudo ficou para ser definido no dia seguinte.

CONFIRA ABAIXO A FICHA TÉCNICA PARCIAL

BRASIL-RS 1 X 2 VILA NOVA-GO

BRASIL-RS – Marcelo; Oliveira, Arthur, Ícaro e Kevin; Bruno Matias, Diego Gomes e Rildo; Renatinho, Erison e Netto. Técnico: Jerson Testoni.

VILA NOVA-GO – Fabrício; André Krobel, Renato Silveira, Rafael Donato e Willian Formiga; Arthur Rezende, Moacir e Dudu; Kelvin, Rafael Silva e Alesson. Técnico: Higo Magalhães.

GOLS – Rafael Silva aos 5, Erison aos 15 e Oliveira (contra) aos 37 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Thiago Luis Scarascati (SP)

CARTÕES AMARELOS –

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados

LOCAL – Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).